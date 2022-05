Real vira sobre City com dois de Rodrygo e vai à final da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, Real Madrid e Manchester City se enfrentaram pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. No Santiago Bernabéu, o time de Pep Guardiola abriu o placar com Mahrez, mas Rodrygo fez dois gols nos acréscimos do tempo regulamentar, virando o jogo, e mandou a decisão para a prorrogação.

Nos minutos extras, Benzema marcou de pênalti o terceiro dos espanhóis. Assim, os comandados de Carlo Ancelotti carimbaram a vaga para a final.

Agora, o Real Madrid terá o Liverpool, que passou pelo Villarreal pelo placar agregado de 5 a 2, na grande decisão. A partida será realizada no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris.

O jogo

Na etapa inicial, o primeiro lance de grande perigo foi dos donos da casa, aos quatro minutos. Carvajal cruzou na medida para Benzema, que acabou cabeceando para fora.

Aos 17, foi a vez de Vinicius Jr. desperdiçar uma chance. O brasileiro ficou com a sobra do lado esquerdo da área, avançou, mas bateu por cima da meta.

Dois minutos depois, o City respondeu. De Bruyne acionou Bernardo Silva dentro da área, e o português chutou forte de direita, obrigando grande defesa de Courtois.

Aos 39, os ingleses levaram perigo novamente. Phil Foden dominou na intermediária e finalizou de direita, longe da meta, mas levando a defesa complicada do goleiro merengue.

Segundo tempo

Logo no primeiro lance da segunda etapa, o Real Madrid perdeu uma oportunidade clara. Carvajal cruzou na área e a bola chegou até Vinicius Jr. livre de marcação, mas o atacante mandou para fora.

Aos 27 minutos, o Manchester City abriu o placar. Em transição ofensiva bem construída, Bernardo Silva avançou pela intermediária, tocou para Gabriel Jesus e o brasileiro deixou a bola passar para Mahrez bater no canto de Courtois e estufar as redes.

Aos 40, João Cancelo quase ampliou para os visitantes, em chute forte de fora da área, defendido pelo goleiro do Real Madrid. Jack Grealish levou perigo em dois lances logo em seguida.

Porém, o Real Madrid conseguiu a virada nos minutos finais. Rodrygo, que saiu do banco, anotou os dois gols de maneira heróica, ambos após cruzamentos na área, e mandou o jogo para a prorrogação.

Prorrogação

No tempo adicional, os espanhóis fizeram o terceiro gol logo aos cinco minutos. Rúben Dias derrubou Benzema na área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. O próprio atacante francês foi para a cobrança e estufou as redes de Ederson.

Nos minutos finais da primeira etapa, Fernandinho finalizou dentro da pequena área após desvio de cabeça de Phil Foden, mas não conseguir fazer o segundo do City.

Na segundo tempo extra, os times não tiveram grandes chances, e o Real Madrid segurou o resultado para ir à final.