Rebeca Andrade e Caio Souza brilham no Brasileiro de Ginástica

Rebeca Andrade e Caio Souza foram os grandes nomes do Campeonato Brasileiro de ginástica artística, que foi disputado neste final de semana em Lauro de Freitas (Bahia). A atleta do Flamengo foi a líder na soma dos dois dias do individual geral, 56.734 pontos na quinta-feira (11) e 58.100 no sábado (13) para um total de 114.834 pontos. Além disso, ela foi a melhor nas barras assimétricas, com 29.597 (14.600 + 14.967), e na trave, com 28.300 (13.867 + 14.433). Rebeca ganhou também a medalha de prata no solo com 27.800 (13.800 + 14.000).

Na disputa por equipes entre as mulheres, o Flamengo (com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Luísa Maia, Helen Carvalho e Larissa Oliveira) somou 331.500 nos dois dias de disputa e levou o ouro. A prata foi para o Cegin do Paraná, que somou 308.699 pontos, e o bronze para o Pinheiros de São Paulo, com 305.434.

ELA ENTREGOU TUDO! 👑

Seguuuura o Baile de Favela da nossa Rebeca Andrade que simplesmente INCENDIOU o ginásio na noite dessa quinta-feira aqui em Salvador! 💃🏾 Simplesmente DEMAIS! 🔥 pic.twitter.com/rNUF3QZqnR — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 11, 2022

Defendendo o Minas Tênis Clube, Caio Souza fez 84.600 na quinta-feira e 84.950 no sábado. Somando 169.550, ele levou o ouro no individual geral. O ginasta ainda faturou o título na barra fixa, com 29.250 (14.600 + 14.650), e nas barras paralelas, com 29.500 (14.800 + 14.700), e pratas nas argolas (14.450 + 14.350) e no salto sobre a mesa (14.000 + 14.850).

O Minas Tênis Clube foi o melhor na disputa por equipes masculinas com Bernardo Actos, Caio Souza, Gabriel Faria, Gustavo Pereira, Lucas Bitencourt e Rankiel Neves somando 495.500 pontos. A prata foi do Pinheiros de São Paulo e o bronze do SERC de São Caetano do Sul.