Receita abre consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2022

A Receita Federal abriu nesta quarta-feira, dia 24, a consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2022. Os dados estão disponíveis desde as 10 horas da manhã.

Serão contemplados mais de 4 milhões e 460 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. Somado, o valor total do crédito que será depositado é de 6 bilhões de reais. Esse lote contempla também restituições residuais de anos anteriores.

O crédito bancário vai ser feito no dia 31 de agosto.

Para saber se a restituição está disponível, primeiro o contribuinte deve acessar a página da receita na internet. O endereço é www.gov.br/receitafederal. Lá dentro, é só clicar em “Restituição do imposto de renda” e, em seguida, em “Iniciar”. Aí é só informar o CPF.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 (um) ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo portal do banco, também na internet.

