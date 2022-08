Receita abre consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda

A partir das 10h desta quarta-feira, o contribuinte que entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física até o fim de maio poderá consultar o quarto dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 4.462.564 contribuintes receberão R$ 6 bilhões. A restituição será paga aos contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e contribuintes que tenham o magistério como maior fonte de renda.

Os contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 30 de maio deste ano também vão receber a restituição.

O dinheiro será pago em 31 de agosto. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal da internet. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição – como inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta desativada, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

*Com informações da Agência Brasil

