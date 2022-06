Receita de petit gateau de doce de leite é ideal para dias frios; veja

Uma sobremesa adorada por vários brasileiros é o petit gateau. Quentinho, com uma massa fofinha e recheio cremoso, essa receita é adequada para o friozinho ou, acompanhada de uma bola de sorvete, para os dias mais quentes. Veja o passo a passo!!

Ingredientes

– 200g de doce de leite

– 100g de manteiga

– 2 ovos e 2 gemas

– 60g de açúcar

– 40g de farinha de trigo

Preparo

Derreta o doce de leite com a manteiga e misture ambos, adicione os ovos e as gemas até que fique homogêneo. Em seguida, incorpore o açúcar e a farinha até que se forme uma massa. Coloque em forminhas untadas com manteiga e açúcar. Deixe no freezer por pelo menos uma hora.

Leve ao forno já aquecido em 180°C por 15 minutos, ou na Airfryer por 10 minutos na mesma temperatura, também já aquecida. Desenforme com cuidado e sirva quente.

