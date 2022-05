Receita Federal espera receber 36 milhões de declarações este ano

Termina logo mais, às 23h59, o prazo para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano com base nos rendimentos de 2021. E a quantidade de declarações enviadas até agora já é recorde, como destacou o secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes.

A expectativa da Receita é receber, até o fim do dia, 36 milhões de declarações, 2 milhões a mais do que o previsto. Os técnicos da equipe do Imposto de Renda atribuíram essa quantidade acima do esperado a dois motivos. O envio de declarações por contribuintes que não estão obrigados a enviar e a entrada de pessoas mais pobres na faixa de pagantes, devido à tabela do imposto, que não é atualizada desde 2016.

Foram quase três meses de envios. O período para transmitir o documento começou em 7 de março. Quem estiver obrigado a declarar e não conseguir fazer isso nesta terça-feira, vai ser multado em, pelo menos, R$ 165. O valor pode ser maior se a pessoa tiver de pagar o imposto. O sistema para envio das declarações atrasadas abre nesta quarta-feira, às 8 horas.

Este ano, a Receita Federal incorporou algumas novidades, entre elas, o uso do pix para pagar o imposto e para receber a restituição. Até agora, cerca de 1 milhão de contribuintes fizeram esta opção.

Outra novidade é poder usar o cadastro no sistema Gov.Br para acessar uma versão da declaração preenchida previamente ou fazer o preenchimento online, sem precisar baixar o programa para computador ou aplicativo para telefones ou tablets. O secretário da Receita Julio Cesar Vieira Gomes destacou essa novidade.

O balanço da Receita também trouxe informações sobre os contribuintes que caíram na malha fina. Ou seja, não conseguiram comprovar os ganhos e despesas. Este ano foram mais de 2 milhões de pessoas, mais que o dobro das 870 mil do ano passado.

De acordo com os técnicos, os principais motivos que fazem os contribuintes caírem na malha fina são omissão de rendimentos, despesas médicas e imposto retido na fonte. Antes que a pessoa seja intimada a prestar contas, é possível verificar pendências na página da Receita Federal na internet para evitar multas. O endereço é gov.br/receita.

Economia Brasília