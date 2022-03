Receita Federal faz alerta de novo golpe

Giro no Mundo



Publicado em 14 de mar de 2022 e atualizado às 10:52

Órgão ressalta importância nos cuidados com mensagens e links recebidos por e-mail.

Mais uma tentativa de golpe envolvendo o nome da Receita Federal vem sendo executada no país. Golpistas estão utilizando informações a respeito de restituição de impostos para lesar os cidadãos.

A instituição alerta para os cuidados com as comunicações enviadas por e-mail. As comunicações da Receita Federal não possuem links de acesso por e-mail ou mensagens. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no Portal e-CAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br ou certificado digital.

Veja abaixo um exemplo de comunicação que golpistas estão utilizando. Com um assunto apelativo de “Saque Imediato” , eles usam termos técnicos como PER/DCOMP e ainda tentam dar veracidade ao conteúdo por meio de citações de leis e alíquotas, disponibilizando por fim um link malicioso “Baixar Chave de Acesso” para lesar os contribuintes.