Receita já recebeu quase 13 milhões de declarações de imposto de renda

Quase 13 milhões de declarações do imposto de renda foram enviadas à Receita Federal até a manhã desta segunda-feira (11).

Mais de 21 milhões de contribuintes ainda precisam entregar suas declarações. Lembrando que a Receita prorrogou o prazo para a entrega do documento até o dia 31 de maio.

Apesar do adiamento, as restituições continuam com o mesmo cronograma de depósitos, sem alterações. Elas serão pagas em cinco lotes entre os dias 31 de maio e 30 de setembro e dependem da data de entrega do contribuinte.

No entanto, o primeiro lote atende idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e doenças graves, e professores que têm a profissão como sua maior fonte de renda.

A declaração pode ser enviada via computador, no endereço gov.br/receitafederal. Ou por tablets e smartphones, acessando o aplicativo “Meu imposto de renda”. Está disponível em ambas as opções a declaração pré-preenchida do documento.

* Com supervisão de Raquel Mariano.

