Receita paga 4º lote de restituição do imposto de renda nesta quarta

A Receita Federal paga o quarto lote de restituição do imposto de renda nesta quarta-feira (31). Serão transferidos mais de R$ 6 bilhões para mais de 4,4 milhões de contribuintes.

Tem direito a esse lote parte dos grupos com alguma prioridade prevista em lei, como idosos, pessoas com deficiência ou professores, além daqueles que fizeram a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 de maio deste ano.

O quarto lote do Imposto de Renda também contempla algumas restituições residuais de anos anteriores.

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Se, por algum motivo, o crédito não for depositado, o contribuinte pode reagendar o depósito por algum dos canais de atendimento do Banco do Brasil.

