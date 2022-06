Receita paga hoje segundo lote da restituição do imposto de renda

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (30) as restituições do segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2022. O lote também contemplará restituições de anos anteriores.

Ao todo, cerca de quatro milhões de contribuintes receberão em torno de R$ 6 bilhões. São cerca de 2,7 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 19 de março deste ano. O restante dos beneficiados tem prioridade legal – são idosos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave e professores.

Inicialmente prevista para terminar em 29 de abril, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi adiado para 31 de maio. Apesar do adiamento, o calendário original de restituições foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.

*com informações da Agência Brasil



Economia Brasília Nathália Mendes Lincoln Di Loureiro* – Locutor da Rádio Nacional IRPF Imposto de Renda restituição 1:05