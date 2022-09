Receita paga sexta-feira (30) restituições do último lote do IR 2022

Cerca de um milhão e 220 mil contribuintes recebem nesta sexta-feira, dia 30, os valores referentes ao quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Serão pagos ao todo R$ 1,9 bilhão. O dinheiro vai para a conta informada no momento da declaração. Esse lote contempla também as restituições residuais de anos anteriores.

Caso o crédito não seja realizado – por exemplo, se a conta informada estiver desativada – os valores permanecem disponíveis para o resgate por até um ano. Se o resgate não for realizado depois de um ano, ele poderá ser solicitado pelo Portal e-CAC, no site da Receita Federal.

Entre março e setembro, a Receita recebeu 38 milhões de declarações do ano-base 2021. Entretanto, mais de 1 milhão delas, cerca de 2,7% do total, ficaram presas na malha fina. Os principais motivos foram: omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, problemas na declaração de despesas médicas e divergências entre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e que foi declarado pela pessoa física.

Neste mês, a Receita Federal emite 444 mil cartas para avisar aos contribuintes que caíram na malha fina sobre a necessidade de apresentar uma declaração retificadora.

