Receitas de pão de ló deliciosas para um chá da tarde digno de rainha

O pão de ló é conhecido por ser um bolo fofíssimo, com uma massa areada e leve. Mas você tinha ideia de que ele também é muito versátil, pois pode ser preparado com diversos sabores?

Além disso, você pode servir essas receitas de pão de ló em diversas ocasiões. Seja em um café da tarde entre amigos ou como uma sobremesa durante um brunch especial, essas receitas de pão de ló irão conquistar todo mundo! Confira:

Pão de ló de laranja

Ingredientes

1 xícara (chá) rasa de açúcar

8 ovos (claras e gemas separadas)

1 xícara (chá) rasa de farinha de trigo

1 e 1/2 xícara (chá) de suco de laranja

Margarina e farinha de trigo para untar

1 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 litro de chantilly batido

Modo de preparo

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar por 15 minutos, até ficar cremoso e esbranquiçado. Diminua a velocidade e vá colocando a farinha de trigo aos poucos, intercalando com o suco de laranja. Acrescente o fermento, misturando delicadamente. Coloque em uma fôrma de 30cm de diâmetro ou assadeira de 33cm x 18cm, untada e enfarinhada, e leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar, desenforme e sirva coberto com chantilly. Se preferir, recheie e cubra com chantilly e decore com cascas de laranja ralada.

Tempo: 1h30

Rendimento: 12 porções

Dificuldade: fácil

Veja todas as receitas de pão de ló no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles

Confira a seleção do Metrópoles para fazer um chá da tarde especial e cheio de charme:

