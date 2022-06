Recém-nascida é encontrada em container de lixo no Nordeste de Amaralina

Uma recém-nascida ainda com o cordão umbilical foi encontrada em um container de lixo no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (3). A neném estava dentro de um saco. Ela foi encontrada por uma moradora da região, que passava pelo local. Os moradores acionaram a Polícia Militar e levaram a recém-nascida para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A recém-nascida foi encontrada por uma mulher de prenome Joca, segundo uma vizinha. “Quando Joca abriu o saco, ela levantou logo a mãozinha”, relatou Angélica em entrevista ao g1. Segundo ela, Joca é enfermeira e já trabalhou em uma maternidade. Por causa disso, cortou o cordão umbilical da bebê.

“Ela [Joca] pegou a bebê, deu banho, conseguiu uma roupa para ela e pegou leite com uma outra vizinha que está amamentando”.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) tenta localizar os responsáveis por abandonar a recém-nascida. A bebê está sob a guarda do Conselho Tutelar.