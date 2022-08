Recenseadores do IBGE começam a visitar domicílios de Itamaraju

Foi iniciado no último dia (01) de agosto e com término previsto para 31 de outubro de 2022, o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em todo o país.

Em Itamaraju, cerca de 56 profissionais recenseadores já estão trabalhando na pesquisa que pretende demonstrar quantos somos e como vivemos, coletando e sistematizando informações para o planejamento de ações públicas, investimentos e tomadas de decisões nos próximos 10 anos.

Para realizar a tarefa, os recenseadores visitarão domicílios, usando obrigatoriamente coletes, crachás, documentos com foto, identificando que estão a serviço do IBGE. O recenseador poderá pedir documentação de identificação do morador (CPF) e dados de contato, mas não é obrigatório.

Atenção: Os profissionais não poderão solicitar acesso ao título de eleitor do morador.

Durante a visita, o recenseador fará aplicação de um questionário a um dos moradores e estas informações serão mantidas em sigilo pela equipe. Este questionário poderá ser respondido pela internet, mas antes os pesquisadores precisarão cadastrar o morador. É importante lembrar que todos os dados fornecidos ao recenseador sejam verdadeiros, pois o resultado da pesquisa impactará nas políticas públicas que beneficiarão toda a população.

Dúvidas e denúncias

Caso o morador tenha dúvidas ou queira denunciar irregularidades, deverá procurar o Agência do IBGE em Itamaraju, também no telefone local (73) 3294-5101. Onde poderá confirmar a identidade do recenseador que fez a visita em domicílio. A confirmação também está acessível pelo www.respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181 (apenas de telefones fixos).