Recife cancela São João e festas juninas; verba será destinada aos atingidos pelas chuvas

A prefeitura de Recife, em Pernambuco, anunciou a suspensão da festa de São João nesta segunda-feira, 30. Em mensagem publicada nas redes sociais, o prefeito João Campos reforçou que o foco é “salvar vidas”. “Estamos tomando medidas para reforçar as ações de apoio às famílias mais impactadas nessa tragédia provocada pelas fortes chuvas. Por isso, estamos suspendendo a realização dos festejos juninos, incluindo o São João e o São Pedro. O nosso foco é salvar vidas”, afirmou o político, em referência as chuvas intensas que atingiram o Estado no último sábado, 28, causando a morte de pelo menos 84 pessoas. Os recursos que seriam destinados aos eventos culturais serão remanejados para ações de ajuda humanitária aos atingidos. “A Prefeitura do Recife está suspendendo o São João, o São Pedro e os festejos juninos. Com isso, nós vamos incrementar em R$ 15 milhões as ações direcionadas para as famílias atingidas”, completou João Campos, em gravação divulgada no Twitter. Segundo ele, cerca de 3.500 moradores estão em abrigos no Recife.

