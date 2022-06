Durante este sábado (4/6), a Região Metropolitana de Recife (PE) voltou a ser alvo de fortes chuvas. A nova precipitação intensa causou alagamentos e deslizamentos, mas ainda não existe registro de mortos e feridos até o momento.

Há uma semana, diferentes lugares do estado de Pernambuco também sofreram com tempestades: 128 mortos foram encontrados pelas equipes de busca, que finalizaram os trabalhos.

Ruas da Grande Recife ficaram alagadas. Uma barreira caiu no Córrego do Boleiro, bairro de Nova Descoberta, e atingiu uma casa. A família conseguiu sair antes do deslizamento começar.

Mais sobre o assunto Guilherme Amado TCU alertou governo Bolsonaro sobre falta de recursos para Pernambuco



Brasil Última desaparecida é encontrada em PE e número de mortos vai a 128



Brasil Ministério da Saúde pretende monitorar situação de estados após chuvas



Televisão Repórter chora junto a entrevistado ao falar de tragédia em Pernambuco



“A prefeitura ofereceu abrigo em um dos 27 equipamentos montados temporariamente para acolher as vítimas, mas a família optou por ficar em casa de parentes e receberá colchões e cesta básica”, afirmou a Defesa Civil.

Já no Córrego do Jenipapo, um pontilhão caiu na altura da rua Erundina Negreiro de Araújo. Uma obra deve ser iniciada nesta segunda-feira (6/6) caso a chuva cesse.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) alertou, nessa sexta-feira (3/6), sobre previsões de chuvas moderadas ou fortes para a região da zona da Mata ou Grande Recife.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Recife: chuvas voltam a castigar a cidade e provocam novos alagamentos apareceu primeiro em Metrópoles.