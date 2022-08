Record convida Arthur do Val para participar de ‘A Fazenda’

O ex-deputado estadual Arthur do Val, também conhecido como Mamãe Falei, recebeu um convite para participar da próxima edição do reality show “A Fazenda“, produzido pela Record. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada à Jovem Pan por um interlocutor do político. Do Val estaria cogitando aceitar o convite feito pela emissora de Edir Macedo, mas o acerto não foi confirmado. O Movimento Brasil Livre (MBL). por sua vez, não se mostra favorável à ida de Do Val para o programa, uma vez que ficaria sem sua presença nas redes sociais durante a campanha. O parlamentar foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em maio deste ano por ter feito comentários sexistas sobre refugiadas ucranianas após sua visita ao país. Além da perda de mandato, Do Val perdeu os direitos políticos por oito anos, e não poderá disputar as eleições deste ano. O reality show está previsto para ir ao ar no dia 13 de setembro e, até o momento, nenhum participante foi confirmado pela Record.