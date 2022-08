Com a estreia da 14ª edição de A Fazenda no mês de setembro, um ciclo se encerrará na história do reality show: o das Panicats. Isso porque após 13 anos, a Record TV confinará aquela que vem a ser, digamos, a última assistente de palco do extinto humorístico Pânico invicta (até então). A cota anual que teve início com Danielle Souza (Mulher Samambaia) e ao longo dos anos projetou outras tantas, como Nicole Bahls, Lizi Benites, Babi Rossi, Aryane Steinkopf, Carol Narizinho e Aline Mineiro, acaba neste ano.

A coluna LeoDias descobriu que Babi Mu, que teve uma relevante passagem pela atração em sua era na Band, entre 2010 e 2013, foi convidada e aceitou ir para a nova temporada de A Fazenda. Mas para quem não se lembra, a modelo já esteve confinada em um outro programa da Record, mas que passou batido pelo público. No Made in Japão, comandado por Sabrina Sato, ela foi eliminada antes da semifinal, ficando em 8º lugar.

Última Panicat?

Você deve se perguntar: “mas ainda faltam Juju Salimeni e Thais Bianca”. Como dito e reafirmado várias vezes, inclusive em entrevistas a este colunista, Juju garante que nunca participaria de A Fazenda, e isso se mantém até hoje.

Já em relação a Thais Bianca (Panicat por apenas 8 meses), consideramos que, bem como tantas outras Panicats, ela já foi confinada pela Record em um programa de grande audiência, o Power Couple 3. Justamente por isso, ela cupriu por tabela o que Babi Mu ainda não teve oportunidade. Agora é aguardar!

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento, siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post Record convida para A Fazenda 14 a última das Panicats. Saiba quem apareceu primeiro em Metrópoles.