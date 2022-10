Record TV teria dobrado cachê para Tiago não desistir de A Fazenda 14

Tiago Ramos ameaçou, em algumas oportunidades, desistir de A Fazenda 14 após as festas do reality show. O comportamento do peão, que chegou a pular a cerca do programa para tocar o sino, fez com que a produção pedisse para que o influencer diminuísse o consumo de álcool. Entretanto, para continuar no reality, a equipe da Record TV teria aumentado o cachê do ex-padrasto de Neymar.

De acordo com Erlan Bastos, do portal Em Off, após o surto em que o influencer ficou por horas desaparecido, e gerou uma série de comentários dentro e fora de A Fazenda 14, o peão foi “convencido” pela produção do programa ao ter o seu cachê elevado para R$ 160 mil, o dobro do que os demais participantes receberam.

Durante a festa em questão, Encontros do Mediterrâneo, Tiago Ramos ficou algumas horas sumido da Roça, o que levantou diversas suspeitas de que ele teria sido expulso do reality. Tanto dentro do reality, quanto fora dele, as suspeitas ficavam cada vez mais fortes. MC Créu, participante do Paiol e possível substituto do peão, chegou a falar que estava “se alongando”.

No último domingo (16/10), o ex-padrasto de Neymar ficou irritado e xingou a produção do reality por vazar um pedido para que ele ingerisse menos álcool nas festas promovidas pela equipe do programa.

Multa para quem desiste Thomaz Costa não foi o primeiro peão que ameaçou desistir de A Fazenda 14: o mesmo aconteceu com Tiago Ramos e Deolane Bezerra. O ator, no entanto, já prometeu tocar o sino para deixar a casa caso não seja eliminado na Roça desta quinta-feira (18/10). Em A Fazenda 12, por exemplo, transmitida em 2020, a Record definiu em seu contrato que, “na hipótese de desistência”, o participante é “obrigada a devolver todos os valores que tiver feito jus”.

O motivo para o ator esperar até a Roça tem um bom motivo. Acontece que os confinados receberam R$ 80 mil para entrar no reality show. De acordo com o site Notícias da TV, no entanto, quem abandona o jogo perde o que já recebeu e precisa arcar com multa equivalente ao valor do acordo.

