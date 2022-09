RecordTV faz mudanças poucos dias antes da estreia de “A Fazenda 14” e bastidores são revelados

A estreia de “A Fazenda 14” está marcada para dia 13 de setembro e a emissora tem se dedicado para aquecer o público com alguns conteúdos sobre o reality show. Mas, foi depois de fechar um acordo milionário com a Netflix, que a emissora alterou a data de pré-confinamento. Léo Dias, do Metropoles, havia anunciado a primeira data de confinamento para a última quinta-feira (01).

No entanto, os participantes serão confinados com menos de 15 dias para a estreia. Segundo a coluna o pré-confinamento acontecerá no próximo domingo (04) em um hotel em São Paulo. Os participantes, ficarão no hotel até o dia 12 do mesmo mês, quando iriam entrar no confinamento, em Itapecerica da Serra.

“A Fazenda”: Saiba quando a RecordTV vai divulgar a lista oficial de participantes A emissora já tem data oficial para divulgar ao público o nome de todos os participantes. Ao que se sabe, a RecordTV vai revelar os vinte nomes no programa de pré-estreia, que vai ser comandado por Adriane Galisteu e Rico Melquiades.

Segundo Flávio Ricco, do portal R7, a Record vai apresentar, além dos vinte participantes oficiais, outros quatro possíveis nomes e caberá ao público escolher um deles para se juntar a sede do programa. Segundo o jornalista, o público também poderá acompanhar a chegada dos outros participantes em Itapecerica da Serra, no dia 12 de setembro.

O Paiol, que foi criado na última edição, será demolido para o início do Rancho do Fazendeiro, uma espécie de quarto do líder, a partir da segunda semana do programa.

