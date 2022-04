Red Bull faz dobradinha e Verstappen vence GP em Ímola; Alonso abandona

Max Verstappen foi o protagonista da Fórmula 1 no GP da Emilia-Romagna, em Ímola-ITA. O holandês da Red Bull liderou do início ao fim a corrida deste domingo, e saiu da quinta posição para a vice-liderança no campeonato de pilotos, com agora 58 pontos.

Em segundo ficou o mexicano Sergio Pérez. O britânico Lando Norris completou o pódio. O percurso ficou marcado pelos abandonos de Sainz e Alonso, que tiveram problemas na pista.

A próxima corrida está marcada para o dia 8 de maio, às 16h30 (de Brasília) no GP dos Estados Unidos, em Miami. Na sexta, dia 6, ocorrem dois treinos livres, às 15h30 e 18h30. No sábado, o treino livre é às 14 horas e o classificatório às 17 horas.

Verstappen fez ótima largada e disparou na ponta, com Leclerc perdendo a vice-liderança para Pérez. Entre uma volta e outra, foi ultrapassado por Norris, mas retornou à terceira posição.

Com a pista ainda úmida, Ricciardo acabou indo para cima de Sainz e tirou o piloto da pista. A bandeira amarela apareceu cedo. O australiano foi para os boxes reparar os danos, enquanto o espanhol da Ferrari abandonou a corrida, sua segunda desistência consecutiva na temporada.

Quem partiu bem foi George Russell, que subiu da 11ª colocação para a sexta. Já Hamilton, que largou em 14º, assumiu o 11º lugar nas primeiras voltas, mas não conseguiu segurar o resultado.

O outro espanhol do percurso, Fernando Alonso, também deixou o GP. Na ultrapassagem de Hamilton sobre o piloto, um grande pedaço da lateral do carro da Alpine se partiu e voou.

A partir da volta 12, uma disputa entre Mercedes e Haas protagonizaram boa parte da corrida. Russell e Magnussen lutavam pelo quinto lugar e depois Bottas também chegou atrás para participar.

O britânico, de tanto insistir, conseguiu ultrapassar o duro adversário e firmou sua quinta colocação. A briga ficou por conta dos outros dois pilotos.

Na volta 19, Ricciardo faz sua segunda visita aos boxes, trocando os pneus intermediários pelos médios. Vettel, Albon e Gasly fizeram o mesmo.

Enquanto Verstappen mantinha a liderança, Pérez conseguiu ultrapassar Leclerc para recuperar a segunda colocação logo após a saída do pit lane.

Faltando 30 voltas para o fim, Verstappen liderava com muita tranquilidade e abria 10s de vantagem sobre Pérez.

O clima não estava bom para Magnussen. Tsunoda colocou por fora e assumiu a sétima posição. Hamilton brigava pela P14 e seu companheiro, Russell, andou tranquilamente na P5.