Rede Globo altera programação e exibe “Sai de Baixo” para homenagear Cláudia Jimenez

A morte de Cláudia Jimenez na manhã de sábado (20) deixou seus amigos, familiares, meio artístico e fãs abalados. Para homenagear a vida e o trabalho da atriz, a Rede Globo mudou a programação desse domingo (21) e exibirá o especial Sai de Baixo após o Fantástico.

A atriz interpretou Edileuza do Espírito Santo na primeira temporada da sitcom Sai de Baixo (1996 – 2002, 2013). A sitcom foi um sucesso da Rede Globo no período em que esteve no ar e era gravada no Teatro Procópio Ferreira em São Paulo com a plateia interagindo com os atores em tempo real.

Jimenez ficou famosa com os bordões “Óóóó” e “Ai, meu Deus!” em Sai de Baixo. Na série a atriz interpretava a emprega mal-humorada de Caco (Miguel Falabella) e de Magda (Marisa Orth), Edileuza fazia o impossível para não ser explorada por Cassandra (Aracy Balabanian) a quem chama de Dona Casseta e trocava insultos com parentes pobres de Vavá (Luis Gustavo).

A causa da morte de Cláudia Jimenez confirmada no início da tarde de sábado (20) foi Insuficiência Cardíaca. A atriz passou por três cirurgias cardíacas nos últimos anos, o coração de Jimenez ficou enfraquecido devido às sessões de radioterapia para tratar o câncer no mediastino descoberto em 1986.

O velório ocorreu na tarde de sábado no Rio de Janeiro com a presença de amigos e familiares, o corpo de Jimenez foi cremado.

Elenco de ‘Sai de Baixo’ se despede de Cláudia Jimenez Para se despedir da amiga, Marisa Orth se declarou para Jimenez em seu Instagram:

“Claudia. A melhor comediante de todas. A mais engraçada. Pessoa seríssima, comprometida, jamais imaginariam que dentro daquele espetacular deboche morava uma garota ainda, muito sensível e profunda . Claudinha se tornou uma bela amiga, musa da minha vida na comédia ( eu sempre tento pensar como aquela frase ficaria na boca dela), e dona do dia em que meu único filho nasceu . Dê limite Marisa!”, dizia ela, sendo nós duas crentes da astrologia. Te Amo Cláudia. Que triste perder você”.

Tom Cavalcanti que interpretou Ribamar em Sai de Baixo também se despediu da atriz:

“Você é parte da minha vida em valiosos e inesquecíveis momentos. Nossas vidas se cruzaram para meu orgulho e privilegio e tenho isso como sagrado. Tua luz não se apaga aqui ela simplesmente se move plena em luminosidade infinita. Gratidão amiga pelo impacto profissional de sucesso que causaste em minha vida e na vida de milhares! Te amo , receba meu afeto, meu beijo e descanse em paz! Deus de amor e bondade anjos de luz despertai-vos para a chegada da nossa Claudinha.Amem!”

Miguel Falabella agradeceu pela vida de Cláudia Jimenez:

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”

