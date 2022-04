Rede hoteleira do Rio atinge 78% da ocupação para o carnaval

A ocupação da rede hoteleira carioca ultrapassou os 78%, para o período de Carnaval fora de época. Os dados sobre a procura de vagas para a festa, que vai até domingo (24), são da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e HotéisRIO.

Os bairros da Barra da Tijuca/São Conrado, na zona oeste da cidade, ocupam a primeira posição, com 80,60% de reservas, Ipanema e Leblon vêm em segundo, com pouco mais de 79, e Leme e Copacabana, também na zona sul, aparecem em terceiro, com taxa de quase 78%.

No interior do estado, a média é ainda melhor, e ultrapassa 90% de quartos reservados. A Região dos lagos abre a lista com Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios. Na Costa Verde, a ocupação dos hotéis chega a 92% em Paraty.

A pesquisa do setor mostra que esse será um Carnaval com muitos turistas domésticos, que respondem por 86% das reservas, vindos principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, além do próprio estado.

O levantamento mostra, ainda, que já é possível observar um retorno gradual dos turistas estrangeiros, que representam 14% dos hóspedes neste feriadão. A maior parte vem dos Estados Unidos, seguidos de Argentina, Chile e Colômbia.

O presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, comemorou os números relativos a ocupação e disse que a expectativa é que eles aumentem ainda mais.

Dados da Riotur mostram que, em 2020, a folia foi acompanhada por mais de 2 milhões de turistas, que movimentaram cerca de R$ 4 bilhões na economia carioca.

Economia Rio de Janeiro Sheily Noleto / Guilherme Strozi Ligia Souto – Repórter da Rádio Nacional hoteis Rede Hoteleira carnaval 125:00