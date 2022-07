Redução no preço da gasolina passa a valer a partir de hoje

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução de 15 centavos no litro da gasolina vendida para as distribuidoras. A medida vale a partir desta sexta-feira.

O combustível, atualmente vendido a R$ 3,86, o litro, vai custar R$ 3,71 para as distribuidoras. O recuo no preço deve ser sentido pelos consumidores nos postos. Motoristas de Brasília já estão ansiosos com a notícia.

A decisão foi divulgada após a mudança na diretriz das políticas de preço da Petrobras, aprovada na quarta-feira pela diretoria da empresa.

Agora o conselho administrativo e fiscal deve supervisionar a execução das políticas de preço a partir de um balanço trimestral feito pela diretoria.

Segundo a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que permaneceram inferiores para a gasolina.

Esta é a segunda queda de preço da gasolina registrada no mês de julho. Na semana passada, a estatal reduziu em 20 centavos o preço do combustível negociado com as refinarias.

*com supervisão de Bianca Paiva

Economia O combustível vai custar R$ 3,71 por litro para as distribuidoras Brasília Bianca Paiva/Edgard Matsuki Igor Cardim* – Estagiário da Rádio Nacional Petrobras 1:34