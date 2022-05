Reforço contra Covid para adolescentes no DF começa a nesta segunda

A dose de reforço da vacina contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos começa a ser oferecida nesta segunda-feira (30/5), no Distrito Federal.

Segundo o Ministério da Saúde, aplicação do reforço deverá ser administrada após quatro meses da última dose do esquema vacinal. No DF, 173.337 adolescentes estão aptos receber novamente o imunizante contra a Covid-19.

Segundo a secretário de Saúde do DF, general general Manoel Pafiadache, a ampliação segue Nota Técnica nº 35 do Ministério da Saúde, divulgada na sexta-feira (27/5).

“A chegada da terceira dose para maiores de 12 anos reforça, principalmente, a segurança nas escolas, além de aumentar a proteção dos jovens que costumam conviver sempre em grupo”, afirmou Pafiadache.

Estoque

A Secretaria de Saúde identificou um número suficiente de doses da Coronavac para dar início à aplicação. Mesmo assim, a pasta solicitou ao Ministério da Saúde a reposição dos estoques de Pfizer.

O DF conta com 268.474 adolescentes de 12 a 17 anos. Deste total, 241.783 receberam a primeira dose (D1) e 194.898 foram imunizados com a segunda dose (D2).

Os pontos de vacinação são atualizados diariamente no site da Secretaria de Saúde. O locais podem ser conferidos nestes link.

