Reforço do United, Casemiro se despede do Real: ‘Sempre será minha casa’

Chegou a hora de dizer adeus. O volante brasileiro Casemiro se despediu do Real Madrid em suas redes sociais na manhã deste sábado. O jogador está a caminho do Manchester United, da Inglaterra.

Na publicação, o atleta exaltou suas conquistas no período em que defendeu as cores do clube merengue, e se referiu ao Madrid como “sua casa”.

“Vivi a história mais maravilhosa que jamais pensei. Espero retornar algum dia para o que sempre será minha casa. Nem em mil vidas poderei retribuir ao Real Madrid e ao madridismo tudo o que me deram. Para sempre… Hala Madrid!”, escreveu o volante de 30 anos.

Casemiro chegou ao Real Madrid em 2013, aos 20 anos, para integrar a equipe de juvenis. Ele ainda passou por empréstimo no Porto, entre 2014 e 2015, antes de se firmar e escrever uma história de sucesso na equipe espanhola.

De lá para cá, o brasileiro conquistou 18 títulos pelo time: três vezes a Supercopa da Europa, o Mundial de Clubes, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha, cinco vezes a Liga dos Campeões e uma Copa do Rei. Além disso, formou um dos trios de meio-campo mais vitoriosos do esporte, ao lado do alemão Toni Kroos e do croata Luka Modric.

O clube espanhol ainda pretende realizar um “ato de homenagem” a Casemiro na próxima segunda-feira, às 6h30 (de Brasília), no centro de treinamento da equipe, ao lado do presidente Florentino Pérez. Ele já se despediu dos companheiros de Real Madrid, que também saudaram o volante pelas redes sociais, e é esperado para a realização de exames médicos na Inglaterra.

O Manchester United deve desembolsar 60 milhões de libras (R$ 367 milhões) pela contratação, além de 10 milhões em bônus, em um contrato de quatro anos. A transferência irá render uma boa quantia ao São Paulo, clube formador do jogador.