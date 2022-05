Reforço para o Cruzeiro? Contrato de Stênio com o Torino está perto do fim

A menos de dois meses para o fim de seu empréstimo ao Torino-ITA, o atacante Stênio ainda não sabe se retornará ao Cruzeiro ou seguirá no futebol europeu em 2022. O jogador de 19 anos aguarda um retorno para saber se o clube italiano exercerá o direito de compra de seus direitos econômicos.

Ao Superesportes, o empresário Fred Faria revelou que ainda espera um contato do Torino para traçar o futuro do atleta. Segundo ele, esta conversa pode acontecer até 30 de junho, data do fim do vínculo.

“Eles têm o empréstimo até o final de junho, tem tempo ainda. O Cruzeiro não tem o que fazer porque o Torino tem a opção de compra”, destacou.

Stênio deixou a Raposa em agosto do ano passado. Pelo empréstimo até o fim de junho desta temporada, o Cruzeiro recebeu R$ 444 mil. O valor foi divulgado no balanço de 2021, mostrado aos conselheiros na última semana.

Além dos valores iniciais, o clube mineiro fixou o preço de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) para a compra de 70% dos direitos econômicos do atleta. Caso o Torino faça o pagamento durante o período de vigência do contrato, Stênio permanecerá na Itália.

Após quase um ano em solo italiano, Stênio ainda não foi utilizado no time profissional do Torino. Desde que chegou ao clube, o ponta-direito recebeu oportunidades apenas na equipe que disputa o Campeonato Primavera – competição destinada para jovens jogadores, de até 19 anos.

Até o momento, ele entrou em campo em 27 ocasiões e marcou cinco gols, sendo dois deles na derrota por 4 a 3 para a Juventus no clássico de Turim, em 29 de janeiro deste ano.

História no Cruzeiro

Stênio foi destaque das categorias de base do Cruzeiro, sendo convocado em várias oportunidades para a Seleção Brasileira. No ano passado, ele chegou a atuar em dez jogos pela equipe principal, mas perdeu espaço após as mudanças no comando da Raposa.

Em 2020, Stênio disputou oito jogos pelo time profissional. Ele acabou sendo prejudicado por uma lesão no ombro esquerdo, que o afastou dos gramados por cinco meses. Em agosto daquele ano, o jovem atleta sentiu a contusão e, em setembro, foi submetido ao procedimento cirúrgico para corrigir a ruptura do ligamento.

Caso volte ao Cruzeiro em julho, Stênio poderá ser mais uma opção de ataque para o técnico Paulo Pezzolano. O treinador uruguaio adota um sistema de jogo que privilegia as características do jovem: 3-5-2, com pontas rápidos para auxiliar na pressão na saída de bola do adversário.

No ataque da Raposa, Stênio terá as concorrências de Leonardo Pais, Waguininho, Luvannor, Jajá, Vitor Leque e Rafael Silva, jogadores de beirada do campo.