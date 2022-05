Refugiadas ucranianas fazem show na Cantina da Lua, no Pelourinho

O restaurante Cantina da Lua, no Pelourinho, recebe, próximo sábado (7), o “Show da Ucrânia”, que será realizado por artistas ucranianas, bielorrussas e brasileiros. A ideia é divulgar a cultura ucraniana e arrecadar dinheiro para ajudar as crianças, pessoas idosas e com deficiência na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, a comprar comida, medicamentos e roupas.

O grupo de artistas vai tocar e cantar músicas ucranianas e brasileiras sobre a Ucrânia, recitar poesia ucraniana contemporânea e ler os “Diários da Guerra”, projeto de podcast de Daria Kolomiets com relatos de ucranianos que vivenciam o conflito.

Disponível no Youtube, o programa é legendado em português. Se apresentarão no “Show da Ucrânia” Vladyslava Danyliuk (Ucrânia), Maria Sorokina (Ucrânia), Vítor de Salles (Brasil), Olesia Matei (Ucrânia), Anastasiia Syvash (Ucrânia),Volha Franco (Bielorrússia) e Paterson Franco (Brasil). A entrada para o show é gratuita.

A contribuição poderá ser feita antes, durante e/ou depois do show, ou através da plataforma Vakinha ou pix: [email protected] A apresentação terá início às 18h.