Região metropolitana do Rio registra 40 mortos e 75 feridos em roubos

A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou 116 roubos ou tentativas de roubo no primeiro semestre do ano. De acordo com relatório divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, as ocorrências terminaram com ao menos 40 mortos e 75 feridos. O Instituto usa tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada.

A Tijuca, na zona norte da capital, foi o bairro com o maior número de tiros durante assaltos entre os meses de janeiro e junho, com seis casos no total. Um deles foi o do farmacêutico Carlos Alexandre Resende, morto durante um assalto enquanto esperava a esposa próximo a uma estação do metrô, em março.

Também ganhou repercussão o assalto, no dia 25 de junho, a uma joalheria no shopping de luxo Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste carioca, que culminou na morte do segurança Jorge Luiz Antunes que, mesmo desarmado, foi baleado no rosto.

A diretora do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Oliveira, afirma que casos como esse não são isolados.

De acordo com o relatório, o último mês do semestre registrou queda de 15% no número de tiroteios ou disparos de arma de fogo na região metropolitana, na comparação com junho do ano passado. Foram 336 contra 395. As ocorrências deixaram 63 mortos e 64 feridos no mês que passou.

Ainda de acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, em média, a cada quatro tiroteios ocorridos em junho deste ano, um foi durante ação ou operação policial.

A capital fluminense lidera a lista dos municípios mais afetados pela violência armada. Na sequência, vem os municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói e São Joao de Meriti.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que se baseia em dados oficiais divulgados pelo Instituto de Segurança Pública e que os números indicam que o latrocínio (roubo seguido de morte) apresentou queda de 54% nos primeiros cinco meses do ano em relação a 2021. A nota destaca ainda que que, somente neste ano, a corporação já prendeu mais de 15 mil criminosos, apreendeu mais de 1.800 adolescentes infratores e retirou das ruas cerca de três mil armas de fogo.

