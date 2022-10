Regina Casé tem que sair de avião e passar por revista: veja o motivo

Regina Casé contou, nessa terça-feira (11/10), um verdadeiro perrengue chique no aeroporto do Rio de Janeiro, durante o embarque para uma viagem com destino a Portugal. A atriz teve que sair do avião, por conta de uma bateria de celular.

Regina Casé narrou a situação por meio de um vídeo no Instagram e se divertiu com o ocorrido.

“Ontem levei um susto! Tive que sair do avião e fazer um tour completo pelas entranhas do aeroporto. Aliás, com um pessoal muito simpático, liderado pelo Mike, pra abrir a minha mala lá embaixo e procurar a bateria, que só pode ir na mala de mão”, escreveu Regina Casé.

O carregador de celular, conhecido como powebank, só pode viajar de avião se for na mala de cabine. O equipamento, por razões de segurança, não pode ir na bagagem despachada. A situação é para impedir que, caso haja superaquecimento do produto, ocorra um acidente.

Regina Casé viajou a Portugal para o lançamento da novela Todas as Flores, do Globoplay, que vai ao ar em 19 de outubro.

