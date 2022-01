Registros na Delegacia Virtual evitam aglomerações nas unidades físicas

Destaque



Publicado em 17 de jan de 2022 e atualizado às 18:05

A plataforma permite o registro de 15 tipos de ocorrências sem precisar sair de casa

Com 39.320 registros realizados desde 18 de outubro, quando a Delegacia Virtual substituiu a Delegacia Digital, a plataforma representa uma grande alternativa para evitar aglomerações nas unidades físicas da Polícia Civil.

São 15 opções de ocorrências, que depois de cadastradas serão encaminhadas para as delegacias de referência. A unidade virtual compõe o novo sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Diante de um novo surto de Covid-19 e H2N3, a Polícia Civil reforça a importância da utilização da Delegacia Virtual para os casos referentes à perda e extravio de documentos, furto, estelionato, roubo, acidente de trânsito sem vítimas, ameaça, dano, via de fato, perturbação do sossego, desaparecimento e localização de pessoas, maus-tratos contra animais, violência doméstica contra a mulher e racismo.

No período de 89 dias de funcionamento a Delegacia Virtual realizou uma média de 441 registros diários, com tempo de atendimento de 17 minutos.

Importante as pessoas somente procurarem as delegacias físicas para o registro de casos mais complexos, a exemplo de lesão corporal grave, extorsão mediante sequestro, suicídio, homicídio, latrocínio e perigo de contágio de moléstia grave ou para vida ou para vida de outrem.

As denúncias também podem ser feitas á distância, no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), discando 181.

Para registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Virtual é rápido e fácil. Após cadastrar sua assinatura eletrônica no site gov.br acesse:

http://www.policiacivil.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=45

Cuidados nas Delegacias

Nas Delegacias físicas a Polícia Civil, por meio do Departamento Médico da Instituição (Demep), está visitando as unidades e realizando orientações sobre os cuidados para prevenção das doenças, além das testagens e demais ações para a preservação da saúde dos servidores e dos cidadãos.

O Demep também realiza tele-atendimento e agendamento de exames de servidores pelo WhatsApp (71) 9 9973-8376.

Ascom-PC / Tony Silva