Reinaugurada nesta segunda, antiga escola era conhecida como ‘Mausoléu de Cajazeiras’

Era uma vez uma escola que não tinha portaria, nem quadra e refeitório. Não havia também iluminação de qualidade, janelas intactas e telhado inteiro. Era tão feia e sem conforto, que ganhou o apelido de “Mausoléu de Cajazeiras”. “Parecia que as nossas crianças estavam num filme de terror. A estrutura antiga era tenebrosa. Mas agora, parece que os nossos filhos estudam numa escola particular”, declarou a dona de casa Renildes Freitas, 55.

Ela foi uma das moradores que acompanhou a entrega da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, em Fazenda Grande III, nesta segunda-feira (4). O prédio reformado pela prefeitura já existe há mais de 40 anos na comunidade. “Era do padrão antigo, que foi demolida e construída uma nova escola. Eu sempre digo: as escolas da prefeitura são de padrão de primeira qualidade, não deixamos a desejar em nada, nem em relação à rede privada”, declarou o prefeito Bruno Reis.

A dona de casa Elisângela Carlos, 45, tem dois filhos – um rapaz que já estudou e uma menina que atualmente é aluna da escola. “Os dois chegavam em casa dizendo que, quando chovia, era água dentro e fora da escola. Antes, a escola era horrível. A gente sentia vergonha em dizer que os nossos filhos estavam ali”, disse ela, que é também presidente da Associação das Mulheres Guerreiras de Cajazeiras. A reforma do prédio era uma reinvindicação antiga da comunidade. “Fizemos um abaixo-assinado e recolhemos mais de 200 assinaturas pedindo uma solução para o problema e graças a Deus fomos atendidos”, declarou ela.

Durante a inauguração, o autônomo Noberto da Conceição, 35, foi uma das pessoas do bairro que acompanhou o passeio do prefeito dentro das dependências da escola. “As salas são até climatizadas. Quando há uma melhor estrutura, melhora ainda mais o aprendizado. Está tudo lindo. Olhando assim, parece até aquelas escolas ficam na Barra”, comentou.

Nova escola

Com a requalificação, a antiga estrutura da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, desgastada pela ação do tempo, deu lugar a um imóvel em alto padrão, mais moderno e acessível, que possibilitou a ampliação de 389 para cerca de 660 vagas. São atendidos alunos do Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA I).

O investimento municipal foi de R$ 4,5 milhões. O novo prédio tem 2 mil m² de área construída, 11 salas de aula climatizadas, acessibilidade total com rampa, sala multiuso, sala de artes, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra esportiva e recreio descoberto. Além disso, a estrutura possui guarita, jardim, acolhimento, coordenação, copa para funcionários, secretaria, diretoria, sala de professores, cozinha, triagem, depósito de merenda e materiais didáticos, lavanderia, sanitários masculino e feminino para funcionários, professores e infantil, casa de gás, casa de lixo e subestação.