Reinier, ex-Flamengo, é anunciado no Girona

O Girona, da Espanha, anunciou a contratação do meia Reinier, ex-Flamengo, nesta sexta-feira. O atleta foi emprestado pelo Real Madrid por uma temporada.

Após passar dois períodos defendendo o Borussia Dortmund por falta de espaço no Real, clube onde Reinier tem vínculo até 2026, era quase certo que um novo empréstimo se concretizasse.

O Real Madrid pagou 30 milhões de euros ao Flamengo pelo jogador, no fim de 2019. O valor hoje gira em torno de mais de R$ 156 milhões.

O meia começou jogando na base do Vasco antes de passar por Botafogo e Fluminense, até que chegou ao Flamengo. Ele estreou no profissional com 17 anos, em uma partida de Copa Libertadores.

Pela Seleção Brasileira, Reinier tem passagens pelas categorias do Sub-15 e Sub-17, e ganhou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio.