Apesar de ser muito incomodativo, o relacionamento conturbado é difícil de dar sinais de que a relação já chegou ao fim e não vale mais a pena se submeter para essa convivência. Com isso, mesmo não existindo mais felicidade com a relação, muitas pessoas ficam cegas e não conseguem enxergar que chegou a hora de mudar o rumo.

Assim como em uma relação amorosa, o relacionamento conturbado leva ao fim vários tipos de convívios. Seja eles no círculo de amizades, no ambiente de trabalho, no âmbito familiar e até mesmo entre uma privacy e um sugar daddy.

Um dos primeiros sinais que demonstram que o seu relacionamento já chegou ao fim são as brigas constantes. Com isso, você e o seu companheiro estão sempre brigando por tudo, até pelos motivos mais bobos e sempre discordam de tudo que o outro faz ou pensa.

Além disso, traições também podem começar a existir. Isto porque, por causa do relacionamento conturbado, um ou os dois começam a desejar ter mais conforto, tranquilidade e autoestima. Desse modo, qualquer pessoa que se mostre mais solícita, empática, carinhosa e atenciosa, pode ser um motivo para levar para a infidelidade extraconjugal.

A distância também é mais um dos sinais mais comuns de quando uma relação não está mais dando certo. Com isso, você e o seu parceiro evitam o máximo de contato possível e só conversam de coisas extremamente necessárias, como o pagamento de contas, despesas da casa ou dos filhos.

Por fim, a esperança também começa a desaparecer. Aqueles pensamentos de que um dia tudo vai se resolver e se encaixar novamente vão sumindo dia após dia e você começa a se sentir muito cansada em continuar vivendo essa relação.

Por isso, se você está percebendo que o seu relacionamento apresenta um ou vários desses sinais, chegou a hora de colocar as cartas na mesa e resolver essa situação.