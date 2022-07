Relacionamento de Wanessa e Dado é orientado por ‘fada xamânica’

O novo relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella conta com a orientação de uma líder espiritual xamânica. De acordo com o portal Splash, os pombinhos a procuraram para retirar qualquer carga negativa que possa ter feito a relação não ter dado certo no passado.

Os dois passaram uma semana na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, acompanhados de amigas da cantora e da mentora do casal, a “fada cósmica” Eileen Sol.

Leia mais: Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados meditando juntos em retiro

A preocupação de Wanessa ém não deixar que erros do casal no passado voltem a atormentar a relação. A cantora teme também que o ator volte a ter comportamentos “tóxicos” e acredita que se ambos estiverem mais conectados tudo ficará bem.

Ainda segundo o Splash, o trabalho realizado pela líder xamânica é conhecido como “cura da alma”. Por meio de mantras cantados pela “fada”, o casal se conecta e elimina energias que possam atrapalhar a relação.