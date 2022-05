Relacionamento deve ser baseado na parceria!

Relacionamentos amorosos vão além de qualquer tipo de relação carnal, eles são feitos e baseados na parceria entre o casal para funcionar de forma saudável!

Parceria é quando as pessoas envolvidas em uma relação constroem um elo de confiança e companheirismo tão grande na relação que elas além de namorados, casadas, são parceiras. Nesse sentido, é preciso entender um pouco melhor sobre como isso é pode ser construído e, as vezes o mais difícil, mantido.

Os relacionamentos amorosos muitas vezes são vistos somente como uma relação carnal, em que, geralmente, as relações sexuais são prioridade. Contudo, a verdade é que uma relação profunda vai muito mais além do que somente as experiências do corpo.

Por isso, casais em que apresentam a parceria como o principal elo tendem a durar e a construírem uma relação de proximidade e confiança. Vale ressaltar que todas os tipos de relações amorosas podem, e devem, estar baseadas na parceria, mesmo quando envolve um sugar baby com um sugar daddy/mommy por exemplo.

Sendo assim, para a parceria ser estabelecida o primeiro passo é trabalhar a confiança e o respeito na relação. Afinal, uma parceria pautada na desconfiança tem maiores chances de dar errado. Além disso, o respeito muto também deve ser mantido e fomentado durante toda a relação. Conhecer e confiar no parceiro vai muito mais além do que somente os dizeres, é preciso envolver sentimento e ações para que isso seja concretizado.

Assim, chegamos no estágio em que a parceria precisa ser mantida. Não é muito incomum vermos casais que começaram seu relacionamento de forma muito parceira e amorosa, e que aos poucos foi perdendo essas características.

Sendo assim, a comunicação sincera e honesta é um dos principais meios para conseguir manter a parceria na relação.

Isso porque quando você se sente verdadeiramente ouvido, você se sente respeitado pelo outro e, portanto, mais aberto a eventuais transformações na relação. Dessa forma, a escuta ativa deve ser sempre fomentada e trabalha pelos dois lados. Afinal, não adianta nada uma pessoas se esforçar para isso enquanto a outra não está nem ai, parceira envolve a ação coletiva dos dois membros.