Relacionamento x redes sociais

Os relacionamentos atuais são baseados não apenas no convívio diário, na interação e no amor entre os casais, mas também sobre o que é mostrado nas redes sociais.

As redes sociais surgiram como uma forma de conectar as pessoas distantes através da tecnologia. Assim, se estreitou os relacionamentos, principalmente devido à rotina corrida das pessoas, impedindo de se encontrar pessoalmente com as pessoas da qual gostamos.

Muitos relacionamentos amorosos surgiram graças às redes sociais, inclusive relações duradouras, se casando e construindo uma família juntos.

Entretanto, o seu tem benefícios e malefícios, já que as redes sociais tem agido como um dos principais motivos para o fim de um relacionamento.

Um dos motivos mais frequentes de brigas entre casais é a necessidade de demonstração de afeto nas redes sociais. Muitos casais esperam que seus parceiros façam longas declarações e postem fotos constantes nas redes sociais para que as pessoas vejam que estão juntos e que o relacionamento segue bem.

Normalmente isso não ocorre em relacionamentos abertos, onde há poucas cobranças e em relações entre sugar daddy e sugar baby.

Um outro fato é que as redes sociais fazem com que os casais tenham menos diálogos pessoalmente ou que as conversas sejam mais superficiais, já que boa parte do tempo em que estão juntos, passam vidrados na tela do celular, sem uma conexão real.

Ademais, o uso de redes sociais em excesso faz com que cresça o nível de desconfiança entre os parceiros. Assim, estar online e não estar conversando com o parceiro, é na maioria das vezes interpretado como uma possível traição, já que provavelmente está conversando com terceiros.

Também, postagem de fotos devem ser cuidadosas, já que fotos com pessoas desconhecidas em rede social, na grande maioria acende um alerta entre os casais. Na internet todo mundo é detetive de relacionamento, e em poucos minutos é possível ter acesso a toda a vida de pessoas na foto com seu parceiro.