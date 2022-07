Relógio de 2 milhões de euros roubado de Leclerc teria sido vendido

Da marca suíça Richard Mille, o relógio, modelo RM 67-02 custa pelo menos 2 milhões de euros. Após meses de investigações, a polícia italiana apontou que três ladrões de origem napolitana teriam sido os responsáveis por roubar um relógio de luxo do piloto Charles Leclerc, da Ferrari, em Viareggio.

O crime aconteceu em abril no município toscano, quando o monegasco foi abordado por alguns fãs para tirar fotos. De repente, o precioso relógio foi retirado do pulso do piloto por um homem que fugiu do local.

Segundo informações do jornal “Il Mattino”, os bandidos seriam “especialistas” nesse tipo de crime. No entanto, eles só descobriram depois do roubo que não podiam utilizar tão facilmente o relógio Richard Mille, principalmente por ter sido feito à mão pela marca e possuir a assinatura de Leclerc.

As autoridades italianas acreditam que o relógio tenha sido vendido a um empresário espanhol por um décimo do seu valor, cerca de 200 mil euros (pouco mais de R$ 1 milhão). Os três criminosos ainda estão livres, mas a polícia segue tentando encontrá-los.

Com três vitórias na atual temporada da Fórmula 1, Leclerc tem 170 pontos e está atrás somente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que soma 208.