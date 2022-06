Remaster de GoldenEye 007 pode ser anunciada na próxima semana

Funcionários da Rare ainda estão desbloqueando novas conquistas nos bastidores para um port de Xbox Series X|S não anunciado do clássico GoldenEye 007.

No início deste ano, foi descoberto pela primeira vez que os desenvolvedores estavam aparentemente jogando uma versão de Xbox Series X|S do clássico jogo de tiro Nintendo 64, já que seu progresso estava sendo registrado em inúmeros sites.

Agora, o TrueAchivements – um site que sincroniza e rastreia a atividade de conquistas – registrou mais atividades recentes, mostrando que uma Gamertag associado a um engenheiro da Rare desbloqueou outra conquista em GoldenEye esta semana.

De acordo com o site, o usuário ‘BigSheep’ desbloqueou a conquista. O Gamertag parece pertencer ao engenheiro-chefe da Rare, James Thomas, que trabalhou anteriormente nos portes de N64 para o Rare Replay de 2015.

Foi relatado no início deste ano que GoldenEye 007 para Xbox pode ser anunciado em breve – uma afirmação que as próprias fontes da VGC e Eurogamer corroboraram. No entanto, é provável que a invasão da Ucrânia pela Rússia tenha alterado os prazos, devido aos pesados ​​temas soviéticos do jogo.

GoldenEye 007 enfrentou muitos problemas legais quando um relançamento do jogo foi tentado no passado, com os detentores dos direitos da marca 007 nos jogos, Microsoft e MGM, sendo todos teoricamente obrigados a aprovar uma nova versão do jogo apenas caso a Nintendo (editora do jogo original) aprovasse, fazendo com que GoldenEye original ficasse preso ao N64.

No entanto, 2022 marca o 60º aniversário da franquia James Bond, levando a expectativas de que o videogame mais icônico da história da franquia possa finalmente ser relançado como parte da celebração.

E há evidências de que isso pode acontecer. Uma marca registrada que permite que o termo GoldenEye seja usado para “software de jogos eletrônicos para download” recebeu uma segunda extensão em março.

No ano passado, foi confirmado que a Microsoft teve que arquivar uma remasterização já concluída do clássico jogo N64 para o Xbox 360, após problemas de licenciamento (por parte da Nintendo) e a falta de comunicação entre os titulares da IP (MGM) e uma equipe jovem que se apressou em criá-lo, apesar de um acordo para o jogo ter nunca ter sido finalizado.