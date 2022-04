Remedy Entertainment anuncia remake de Max Payne 1 e Max Payne 2

Uma ótima notícia para todos os jogadores, uma franquia clássica dos jogos está fazendo seu retorno. A desenvolvedora Remedy Entertainment acaba de anunciar estar trabalhando em um remake de Max Payne 1 e Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Feito em uma parceria com a Rockstar Games, dona da IP, os dois títulos serão desenvolvidos como um único jogo utilizando a Northlight, engine própria da Remedy utilizada em jogos como Quantum Break e Alan Wake II.

Enquanto a Remedy cuidará do desenvolvimento do remake, a Rockstar Games irá bancar o orçamento necessário para a produção. A Remedy disse que esse remake será uma produção de nível AAA igual a seus outros jogos.

Conforme o acordo realizado entre as duas empresas, a Remedy irá receber os royalties após a Rockstar Games ter recuperado o orçamento gasto no desenvolvimento, marketing e outros custos de distribuição e publicação do jogo.

Sam Houser, fundador da Rockstar Games, comentou:

Ficamos emocionados quando nossos amigos de longa data da Remedy nos abordaram para refazer os jogos originais de Max Payne. Somos grandes fãs do trabalho que a equipe da Remedy criou durante os anos, mal posso esperar para jogar essas novas versões.

Tero Virtala, CEO da Remedy, complemento:

Max Payne sempre ocupou um lugar especial no coração de todos na Remedy e sabemos que milhões de fãs em todo o mundo sentem o mesmo. Estamos muito animados por trabalhar com nossos parceiros da Rockstar Games mais uma vez e termos chance de trazer a história, ação e atmosfera dos jogos originais de Max Payne de volta para os jogadores de novas formas.

Max Payne remake está sendo desenvolvido para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o jogo ainda encontra-se em estágio conceitual de desenvolvimento.