Renaissance: Saiba tudo sobre o novo lançamento de Beyoncé

A cantora Beyoncé surpreendeu os fãs na madrugada desta quinta-feira (16) ao divulgar as primeiras informações oficiais sobre o seu novo álbum, intitulado como “Renaissance”. É o seu sétimo álbum de inéditas, com lançamento previsto para 29 de julho.

Rumores sobre o projeto já vinham dominando as redes sociais nas últimas semanas, pois a cantora tirou todas as suas fotos de perfil das redes sociais e começou a publicar mensagens enigmáticas em seu site oficial. https://beyonce.com

Na madrugada da quinta, o “pré-save” do Renaissance ficou disponível nas principais plataformas de streaming, com 16 faixas no total – os títulos ainda não foram revelados.

Pela manhã, foi divulgado um ensaio fotográfico feito pelo brasileiro Rafael Pavarotti, natural do Pará, para a capa da revista britânica Vogue British.

As imagens mostram a cantora inspirada por uma estética da música disco dos anos 1970/1980. Os fãs já esperavam por uma sonoridade próxima do eletrônico quando foi divulgado que Beyoncé estava trabalhando com produtores como a DJ Honey Dijon, uma das profissionais mais cultuadas da house music da atualidade.

A Vogue Britânica antecipa que o novo álbum de Beyoncé será pop, com músicas dançantes. A expectativa é que a artista traga esses gêneros, mas enaltecendo as raízes negras da música eletrônica.

“Batidas ferozes. Música que faz você se animar, que leva sua mente para culturas e subculturas, para nosso povo do passado e do presente, música que unirá tantos na pista de dança e também toca nossas almas”, diz a descrição da Vogue sobre “RENAISSANCE”.