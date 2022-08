Renata Silveira, primeira brasileira a narrar um jogo da Copa do Mundo, ganha homenagem de Galvão Bueno

Renata Silveira ficou muito emocionada durante sua participação no programa É de Casa, exibido na manhã deste sábado (13). A jornalista recebeu uma homenagem de ninguém mais ninguém menos que Galvão Bueno, que desejou boa sorte durante a Copa do Mundo no Catar, que acontece em novembro deste ano.

“Está chegando para fazer a primeira Copa dela quando estou fazendo a minha 11ª na Globo. Se estou ansioso, imagina você. Renata, toda sorte do mundo”, falou o narrador.

Silveira se tornou a primeira brasileira a narrar um jogo da Copa do Mundo em TV aberta. Narradora desde 2014, a jornalista não só é a primeira a narrar uma copa, mas também é considerada a primeira mulher a narrar futebol na Globo.

“Que presente especial, não esperava mesmo. Galvão é a grande referência quando a gente fala em inspiração e narrador. Além de ter toda a técnica, ele vende emoção como ninguém. É um grande desafio chegar um pouquinho perto do que ele faz”, respondeu emocionada.

Renata Silveira analisa a convocação dos jogadores para Seleção Brasileira Renata Silveira ainda deu seus palpites sobre quais jogadores o Titi irá convocar para a Copa. Ela acredita que Daniel Alves, Casimiro, Neymar Jr serão alguns dos convocados para a Seleção Brasileira.

“Tem alguns que podemos cravar, tem dúvida na lateral direita pelo Daniel Alves não estar atuando num time de ponta, uma dúvida na lateral esquerda porque tem nome demais e, talvez, no ataque. Alisson no gol, Thiago Silva, Neymar, Paquetá, Vinicius Jr., Casimiro. É só em novembro, tem muita coisa para acontecer”, comentou.

