Renata Sorrah e Lima Duarte relembram a novela ‘Pedra sobre Pedra’

A Globoplay disponibilizou, a partir desta segunda-feira, 18, a novela Pedra sobre Pedra, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares. A trama, de 1992, conta a história de rivalidade entre as famílias Pontes e Batista e se passa na cidade fictícia de Resplendor, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia.

A obra integra o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia brasileira da plataforma de streaming.

A novela gira em torno de Murilo Pontes, interpretado por Lima Duarte, e Jerônimo Batista, por Felipe Camargo, de famílias rivais e apaixonados pela mesma mulher, Pilar, interpretada inicialmente pela atriz Cláudia Scher e, na segunda fase, por Renata Sorrah.

Pilar é noiva de Murilo, mas o abandona no altar, desconfiando que sua melhor amiga espera um filho dele. Como vingança, casa-se com Jerônimo, com quem tem uma filha, Marina. Já Murilo resolve partilhar a vida com Hilda, interpretada pela atriz Andrea Murucci, na primeira fase, e depois por Eva Wilma. Eles têm um filho chamado Leonardo, no papel de Maurício Mattar.

As famílias voltam a se enfrentar 25 anos depois, quando os filhos de Pilar e Murilo disputam a prefeitura de Resplendor. O herdeiro que vencer a eleição restabelece o poder de um dos clãs na cidade.

Em meio a isso tudo, Pilar e Murilo, que ainda escondem o amor do passado, precisarão lidar com a paixão arrebatadora que une seus filhos, Marina e Leonardo.

Com direção-geral de Paulo Ubiratan, Pedra sobre Pedra reúne, ainda, talentos como Eva Wilma, Paulo Betti, Marco Nanini, Andrea Beltrão, Arlete Salles, Nívea Maria, Fábio Jr, entre outros. Renata Sorrah e Lima Duarte relembraram momentos marcantes da trama, nas entrevistas a seguir:

Renata Sorrah comenta ‘Pedra sobre Pedra’

Como era a Pilar? Quais são as características mais fortes dessa personagem?

Renata Sorrah: A Pilar Batista é uma mulher corajosa, voluntariosa, raivosa e amorosa. Costumo dizer que a Pilar é feita de paixão.

Como foi contracenar com Lima Duarte?

Renata Sorrah: Trabalhar com o Lima Duarte foi um sonho. Ele é um ator incrível, um ser humano de uma honestidade, como pessoa e como ator em cena. Lima se entrega ao personagem de uma maneira que é muito emocionante. É sempre um privilégio trabalhar com ele.

Na sua avaliação, quais são os principais atrativos da novela em tempos atuais que tendem a chamar a atenção e carinho do público?

Renata Sorrah: ‘Pedra sobre Pedra’ aborda a paixão, o ódio e a disputa. Uma novela incrível, seja pelo texto do Aguinaldo Silva, maravilhoso, ou pelo elenco incrível, cheio de vontade de fazer, com fogo nos olhos. A novela conta a história de duas famílias, Batista e Pontes, que disputavam o poder numa cidade – de um lado, Pilar Batista e de outro, Murilo Pontes. Foram apaixonados na adolescência, mas Pilar o deixou no altar e todo o sentimento mudou.

Qual é a expectativa para a estreia de ‘Pedra sobre Pedra’ no Globoplay?

Renata Sorrah: ‘Pedra sobre Pedra’ é uma novela que ficará para sempre. O elenco tem Marco Nanini, Arlete Salles, Lima Duarte, Paulo Betti, Fabio Junior, Maurício Mattar, Adriana Esteves. Vale a pena assistir porque tem um show de atores, de escrita e de dramaturgia. A direção é incrível, maravilhosa. É uma ótima dica rever essa novela. Muito boa!

Lima Duarte comenta ‘Pedra sobre Pedra’

Como você descreve o Murilo Pontes?

Lima Duarte: Um homem do seu tempo. Quase um coronel dos antigos coronéis, como Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado. Ele tem uma fazenda, como vivem os grandes fazendeiros, proprietários de terras. É casado com a Hilda. ‘Hilda, minha filha’. Eu que inventei esse bordão! Murilo é um homem honesto na medida, poderoso na medida. É bem forte, no fim da novela ele leva uma que o faz melhorar como ser humano.

Quais são as lembranças da época da gravação e dos bastidores da novela?

Lima Duarte: ‘Pedra sobre Pedra’ tem duas cenas que me chamam bastante a atenção. Uma é quando a Pilar, interpretada pela querida Renata Sorrah, arranca o retrato do Murilo e o joga na lama. A outra é logo em seguida, quando o Murilo vai para casa tomar banho e conversa com o sobrinho, interpretado pelo Nanini, contando o que aconteceu entre eles. É o momento que tenho um monólogo tão lindo. Me lembro que falo: ‘Houve muito amor, paixão, essa mulher me deixa louco’. A paixão entre os dois, a loucura um pelo outro perpassa a novela inteira.

Na sua avaliação, quais são os principais atrativos da novela em tempos atuais que tendem a chamar a atenção e carinho do público?

Lima Duarte: O que chama atenção nessa novela, é o mesmo que em todas as outras: o amor. O amor entre Murilo Pontes e Pilar Batista. Ele foi transmitido ao público de uma maneira absolutamente nova, grande e total. É lindo demais. E a Renata Sorrah também entendeu a mensagem e nós dois fizemos da melhor maneira possível.