Renata Vasconcellos chora ao vivo após noticiar a morte de Susana Naspolini

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, chorou ao vivo após noticiar a morte da jornalista Susana Naspolini, de 49 anos, vítima de câncer. “O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do Rio de Janeiro. Depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu a repórter Susana Naspolini”, disse a apresentadora. A jornalista da Rede Globo estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela deixa a filha Júlia, de 16 anos, fruto do casamento com o narrador esportivo Maurício Torres. A repórter entrou para a Globo em 2002 e em 2013 assumiu como titular o quadro RJ Móvel, do telejornal RJ1, que denunciava problemas que afligiam a população e cobrava solução das autoridades responsáveis. Em maio de 2017, a jornalista foi convidada para apresentar o Globo Comunidade no Rio de Janeiro, em paralelo com o RJ Móvel. Depois de passar por afiliadas da TV Globo no estado de Santa Catarina, Susana foi para a GloboNews. Trabalhou ainda no Canal Futura, na produção e reportagem dos telejornais locais da Editoria Rio, da TV Globo. Desde 2008 se revezava com outros repórteres no comando do RJ Móvel.

