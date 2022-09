Renato Gaúcho declara voto em Bolsonaro: ‘Para o Brasil não cair no abismo’

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho reiterou seu apoio a Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de domingo (2). O comandante declarou votar no político de direita com o intuito de não deixar o Brasil “cair no abismo, como países vizinhos”.

“Venho aqui, mais uma vez, reiterar meu apoio ao presidente Bolsonaro. Não podemos deixar que o Brasil caia no abismo, como os nossos países vizinhos. Então, no próximo domingo, tem que ser 22. Tem que ser Bolsonaro, para que nosso país continue em boas mãos. Deus, pátria e família”, disse Renato Gaúcho.

Outra figura do futebol que declarou apoio a Bolsonaro foi o atacante Neymar , da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain. O craque publicou vídeo nas redes socias, nessa quinta-feira (29), em que dança música que pede voto ao atual presidente.