Renova Varejo finaliza ciclo em prospecção ativa

Sociedade



Publicado em 6 de out de 2021 e atualizado às 20:47

Empresários do Extremo Sul baiano, após semestre de aprendizado, participaram de workshop com a especialista em Psicologia Positiva.

O Sebrae em Teixeira de Freitas realizou uma palestra com a especialista em Psicologia Positiva, mentora em Alta Performance e Produtividade e empreendedora, Lídia Ferrari, para marcar o encerramento do ciclo no Programa Renova Varejo deste ano de 2021, na região. O evento foi realizado na segunda-feira (4).

O projeto é feito especialmente para empresários do setor de varejo. Após uma pesquisa detalhada sobre as necessidades de cada segmento, o Sebrae organiza consultorias continuadas, palestras, oficinas e outros momentos com os empreendedores para proporcionar-lhes o crescimento profissional.

O Renova Varejo 2021 tem sido um programa pensado para mudar positivamente a forma de planejar e fazer varejo, trazendo soluções estratégicas para muitas necessidades dos empreendedores, principalmente com a demanda atual, pós-pandemia.

A palestra com o tema “As novas estratégias de mercado para acelerar a produtividade e ter um time de alta performance”, trouxe inquietações sobre essas estratégias, cruciais quando se procura a profissionalização, além da relevância da competitividade empresarial nos negócios do varejo, o que motivou aos participantes em partilhar suas experiências e tirar dúvidas em conjunto.

Participou do evento também o coordenador estadual de Mercado e Internacionalização do Sebrae, Leonardo Teles, que relatou que o Extremo Sul da Bahia tem se destacado na área de mercado e internacionalização, desde a atuação das empresas às potencialidades dos produtos da região.

O gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, explica que tem sido feito um levantamento quanto às possibilidades de internacionalizar esses produtos ou da mesma forma as empresas que são tão potentes. “É necessário checar ainda essas potencialidades reais, Identificação Geográfica e outros quesitos. Nossa região é forte e acreditamos nessa possibilidade. A confiança que o empresariado tem no Sebrae nos permite sonhar com a internacionalização e em longas e duradouras parcerias”, acrescentou o gerente.

O Renova Varejo retorna no começo do próximo ano e o empreendedor que deseja se inscrever para receber esse atendimento para sua empresa pode aproveitar a pré-venda 2022, nas unidades do Sebrae ou pelo site http://www.renovavarejo.com.br/.

