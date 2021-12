Renovação de matrícula para os estudantes da rede estadual

Giro no Mundo



Começou nesta segunda-feira (6), e segue até o dia 28 de dezembro, a renovação da matrícula para o ano letivo de 2022 dos estudantes da rede estadual de ensino devidamente matriculados e com frequência regular em 2021. Para a renovação de matrícula, o estudante maior de 16 anos ou responsável legal deverá comparecer à unidade escolar onde o estudante está matriculado para assinar a lista de renovação.

Será obrigatória a atualização cadastral, com a apresentação do original e da cópia de documentos como CPF, Carteira de Identidade e Carteira de Vacinação. A orientação é para que os estudantes, pais ou responsáveis procurem verificar se há ausência de documentos junto à secretaria escolar. A matrícula para alunos novos será realizada no mês de janeiro em datas a serem divulgadas em portaria pela Secretaria da Educação do Estado (SEC).

A estudante do Colégio Estadual Polivalente de Miguel Calmon, Marli da Silva, de 16 anos, fará em 2022 o 3º ano do Ensino Médio. Ciente do processo de renovação, disse que será acompanhada pela mãe no momento de realizar o procedimento na escola. “Minha mãe já reuniu a documentação necessária e tomei as duas doses da vacina para COVID-19. Estou ansiosa para o ano que vem. Será meu último na escola e quero me preparar bastante para entrar na universidade”.

O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar da Educação, Manoel Calazans, ressaltou a garantia de vaga para todos os estudantes interessados, mas disse que é preciso realizar a renovação na própria unidade escolar. “O procedimento é simples. Os interessados devem procurar a própria unidade onde estudam e manifestar na diretoria o desejo de permanecer na rede, assinando um documento que a escola disponibiliza. É importante apresentar os documentos solicitados para atualização do cadastro e levar o cartão de vacinação contra covid-19 atualizado, caso o estudante tenha 12 anos ou mais. É necessário dizer que não precisa fila tanto para fazer a renovação quanto para a matrícula, cujo processo será realizado com o todo planejamento nas datas a serem divulgadas”.

A gestora do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia Da Informação (CEEP) Régis Pacheco em Jequié, Fannie Sampaio, disse que o processo foi iniciado com uma participação positiva da comunidade escolar. “Será uma ação tranquila. Os estudantes e responsáveis já estão sendo informados e começaram a assinar a renovação em nossa secretaria escolar. Vale lembrar que estamos com os protocolos de biossegurança assegurados e o atendimento está sendo feito com a distribuição de senhas enquanto os estudantes ou responsáveis aguardam na área externa da unidade. Em todo espaço temos à disposição álcool em gel e pias para a higienização das mãos. Deixamos os espaços demarcados com distanciamento e o uso de máscara continua obrigatório.”

