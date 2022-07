Rensga Hits: Deborah Seco fala como foi aprender sotaque goiano

Rensga Hits! vem aí. Vamos acompanhar, em 8 episódios, a busca de Raíssa (Alice Wegmann) pelo sucesso e reconhecimento no universo da música sertaneja, enfrentando muitas intrigas, desafios, novas amizades e novo amor. Outro destaque do elenco é Deborah Secco, que dará vida à Marlene, uma empresária de cantores sertanejos.

A atriz conversou com o Gshow e contou como foi seu processo de preparação para dar interpretar Marlene. Deborah precisou aprender o sotaque goiano, já que a trama se passa na capital de Goiás. “A Marlene é uma personagem diferente de tudo que já fiz. É uma mulher muito forte, mas também muito sentimental. Acho que é essa dubiedade dela que tanto me encanta. Eu fiz bastante preparação para o tom da Marlene. Também tive aula de prosódia, que pra mim foi bem difícil, confesso”, relembra a atriz.

A série, que está recheada do “feminejo” promete homenagear a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Debora não pôde contar muito sobre, mas afirma que a cantora foi uma inspiração para a construção das personagens. “A Marília é uma mulher que merece todas as homenagens. Ela serviu de referência não só para a Alice, na construção da Raíssa, mas muito pra mim também, na construção da Marlene”, conta a atriz, para o Gshow.

Rensga Hits! é uma série Original Globoplay produzida pela Glaz Entretenimento. Além de Alice Wegmann e Deborah Secco, o elenco ainda com nomes como Maurício Destri, Lorena Comparato, Fabiana Karla e Rafa Kalimann, que faz sua estreia como atriz.

Série inspirada em Marília Mendonça tem data de estreia Rensga Hits! irá estrear em 4 de agosto na Globoplay. Com oito episódios, a trama mostra Raíssa Medeiros, uma jovem que resolve seguir o grande sonho de ser cantora em Goiânia, logo depois de abandonar o noivo no altar, após descobrir uma traição. Rumo a capital, Raíssa atola o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos e compor o que, no futoro, irá se tornar o maior hit do “feminejo” brasileiro.

A história conta com muitos hits no ritmo da “sofrência”, escritos exclusivamente para a série. Conta também com homenagens à saudosa Marília Mendonça, que iria contracenar com a protagonista, porém sua participação especial não aconteceu graças ao acidente que resultou na morte da cantora em 2021.

