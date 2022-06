Repórter chora junto a entrevistado ao falar de tragédia em Pernambuco

A repórter Bianka Carvalho, da TV Globo Nordeste, não conteve a emoção ao noticiar as tragédias causadas pelas chuvas em Pernambuco. Durante um link ao vivo no Conexão Globo News, nessa quarta-feira (1º/5), a profissional chorou ao consolar um dos moradores de Jaboatão dos Guararapes. Até o momento, 122 pessoas morreram e mais de 7 mil estão desabrigadas.

“Chega dá uma tristeza de vocês ver a quantidade de saco de feijão, arroz, tudo perdido. As coisas que eles não vão poder recuperar e a sensação que eles têm de abandono, de descaso”, lamentou a repórter.

Um morador da região, que estava sendo entrevistado por Bianka, começou a chorar, arrancando lágrimas da jornalista. “Não se aperreie de ficar emocionado. Não se aperreie não. A gente chora, chora porque dói. Não se aperreie com isso não, é normal sentir isso”, disse com a voz embargada.

Depois de atualizar o número de mortes, Bianka precisou pausar a reportagem por alguns instantes para se recompor. “Uma morte é muito. De repente os números subiram de 30 para 50, de 50 para 80 e 106 hoje e ainda tem gente desaparecida. Então tem essa tragédia que não tem mais jeito, das vidas perdidas”, concluiu.

Ela se emocionou durante a cobertura da tragédia em Pernambuco

E foi muito elogiada pelos colegas pela sensibilidade com que tem trabalhado. Parabéns, Bianka!

Elogios

A cobertura de Bianka Carvalho da tragédia em Pernambuco está sendo bastante elogiada na internet, por telespectadores e colegas de emissora. “Nos emocionou e se emocionou com o sofrimento de tantos brasileiros que sofreram com a chuva recente em Pernambuco. Bianka Carvalho é uma craque. Uma jornalista que faz a gente ter orgulho da profissão”, escreveu Leilane Neubarth no Instagram.

“As pautas se sobrepõem, a correria do dia a dia se impõe, mas é uma loucura a gente se dar conta de que já são 106 mortes em Pernambuco e que ainda há desaparecidos. O #ConexãoGlobonews tá dando um banho de jornalismo ao mostrar a situação ao vivo. Que show de Bianka Carvalho!”, disse um usuário do Twitter.

