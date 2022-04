Repórter da Globo é esfaqueado em Brasília e internado em estado grave

Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado na noite da última quinta-feira, 14, em um estacionamento que fica próximo ao local onde mora, no Sudoeste, Distrito Federal. O jornalista, de 28 anos, sofreu vários golpes e, após o ataque, foi levado pelo SAMU ao Hospital de Base de Brasília, no qual se encontra internado em estado grave, porém estável. A Polícia Civil do Distrito Federal informou à Jovem Pan que a faca usada no ataque foi apreendida e que foi solicitada uma perícia no local. A ocorrência foi registrada na 5ª DP e a 3ª DP é a responsável pelas investigações.

As câmeras de segurança presentes no local registraram os dois suspeitos abordando Gabriel. Após esfaquear o repórter, a dupla fugiu. Familiares do jornalista disseram ao G1 que ele passou por cirurgias durante a madrugada desta sexta-feira, 15, e os médicos conseguiram conter as hemorragias. Nesta manhã, o repórter também precisou passar por outro procedimento cirúrgico, desta vez na mão. A carteira de Gabriel foi encontrada, mas como o celular está desaparecido, o caso é tratado a princípio como tentativa de latrocínio. A emissora em que o jornalista trabalha se manifestou sobre o assunto e, em nota, disse: “A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível”.